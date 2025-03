Am Warntag das Handy ausschalten: Was passiert?

1 Wird das Handy ausgeschaltet, kommt der Warnton nicht an. Foto: Chayantorn Tongmorn / shutterstock.com

Auch wenn der Warntag 2025 eine wichtige Übung ist, so kommt die dazugehörige Warnmeldung nicht für jeden gelegen. Kann man das Handy einfach abschalten?











Heute findet in den vier Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen ein Warntag statt. Dabei wird gegen Vormittag eine Testwarnung über verschiedene Kanäle wie Sirenen, Radio, Fernsehen und vor allem über das Cell Broadcast-System auf den Mobiltelefonen der Bevölkerung ausgespielt. Doch was, wenn der schrille Warnton einen in einer unangenehmen Situation überrascht? Kann man die Warnung umgehen, indem man das Handy einfach ausschaltet?