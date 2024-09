Warntag: Kommt die Warnmeldung auf die Smartwatch?

1 Dröhnt der Alarm später auch aus der Smartwach? Foto: Rawpixel.com / shutterstock.com

Die meisten Smartphones können Nachrichten per Cell Broadcast empfangen. Doch gilt das auch für Smartwatches?











Ob Ihre Smartwatch die Warnmeldung am Warntag erhält, hängt stark von der Verbindung zu Ihrem Smartphone ab. In der Regel sind Smartwatches so konzipiert, dass sie die meisten Benachrichtigungen vom verbundenen Smartphone spiegeln. Das bedeutet, dass Ihre Uhr eine Warnmeldung erhalten kann, wenn Ihr Smartphone die Warnung über Cell Broadcast oder Warn-Apps wie NINA empfängt und an die Smartwatch weiterleitet.