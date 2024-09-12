Warntag 2025: Handy auf lautlos stellen - Was passiert?

Der Nicht-Stören-Modus auf Smartphones blockiert normalerweise Benachrichtigungen, Anrufe und Alarme, um den Nutzer nicht zu stören. Dies gilt allerdings nicht für staatliche Warnmeldungen, die über Cell Broadcast oder spezielle Warn-Apps wie NINA gesendet werden. Diese Nachrichten sind so programmiert, dass sie selbst dann durchkommen, wenn das Handy auf lautlos oder im Nicht-Stören-Modus ist. Das bedeutet, dass das Handy trotz der Stummschaltung alarmiert wird.

Wird der Probelalarm trotzdem ertönen? Ja, auch wenn Ihr Handy im Lautlos-Modus oder im Nicht-Stören-Modus ist, wird der Warntag-Alarm Sie erreichen. Sobald die Warnmeldung um 11 Uhr über Cell Broadcast verschickt wird, ertönt ein spezieller Alarmton, der nicht von den gewohnten Einstellungen des Geräts beeinflusst wird. Dieser Alarmton ist so programmiert, dass er die Lautlos- und Nicht-Stören-Einstellungen umgeht und sicherstellt, dass die Warnung gehört wird.

Kann der Alarmton deaktiviert werden?

Sollten Sie die Cell-Broadcast-Warnungen nicht erhalten wollen, können Sie diese Funktion in den Einstellungen Ihres Handys deaktivieren. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie in unserem Ratgeber „Cell Broadcast deaktivieren“. Alternativ könnten Sie das Handy kurz vor 11 Uhr in den Flugmodus versetzen und diesen einige Minuten später wieder deaktivieren.

Fazit: Warnmeldung trotz Lautlos-Modus

Auch wenn Ihr Handy im Lautlos-Modus oder im Nicht-Stören-Modus ist, wird die Warnmeldung am Warntag durchkommen. Der spezielle Alarmton beim Cell Broadcast ist so eingestellt, dass er unabhängig von den Geräteeinstellungen ertönt, um sicherzustellen, dass Sie die Warnung wahrnehmen. Wenn Sie die Meldungen dennoch deaktivieren möchten, können Sie dies in den Einstellungen Ihres Geräts tun.