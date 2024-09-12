Warntag 2025: Handy auf lautlos stellen - Was passiert?

Kann der Probelalarm zum Warntag 2025 heute um 11 Uhr durchkommen, wenn das Handy auf „stumm“ geschaltet ist?
Der Nicht-Stören-Modus auf Smartphones blockiert normalerweise Benachrichtigungen, Anrufe und Alarme, um den Nutzer nicht zu stören. Dies gilt allerdings nicht für staatliche Warnmeldungen, die über Cell Broadcast oder spezielle Warn-Apps wie NINA gesendet werden. Diese Nachrichten sind so programmiert, dass sie selbst dann durchkommen, wenn das Handy auf lautlos oder im Nicht-Stören-Modus ist. Das bedeutet, dass das Handy trotz der Stummschaltung alarmiert wird.