Auch dieses Jahr wird am Warntag 2025 die Cell-Broadcast-Technik eingesetzt, um Warnnachrichten direkt auf die Handys der Bürger zu schicken. Wie Sie Cell Broadcast aktivieren, erfahren Sie hier.
Am Donnerstag, den 11. September 2025, findet der jährliche bundesweite Warntag statt. Ziel ist es, die Menschen mit dem Thema Warnung der Bevölkerung vertraut zu machen. Erneut sollen Probewarnungen wieder direkt auf die Handys der Bevölkerung geschickt werden. Möglich macht das die Cell-Broadcast-Technologie. Bundesweit findet der Warntag jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden. Der nächste bundesweite Warntag fällt somit auf den 11. September im Jahr 2025.