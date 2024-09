So erkennt man eine Spam-SMS

1 Vorsicht: Betrüger könnten den Warntag ausnutzen. Foto: Sadi-Santos / shutterstock.com

Im Vorfeld des heutigen Warntages wurde immer wieder vor Spam-Nachrichten gewarnt. Wir geben Tipps, wie Sie Fake-Nachrichten von der echten Warnmeldung unterscheiden können.











Link kopiert



Am heutigen Warntag werden in ganz Deutschland Test-Warnnachrichten per Cell Broadcast verschickt. Kriminelle könnten diesen Anlass nutzen, um Spam- oder Phishing-Nachrichten zu verbreiten. Hier erfahren Sie, wie Sie echte Warnmeldungen von betrügerischen Nachrichten unterscheiden.