Es ist heiß in Baden-Württemberg an diesem Wochenende – richtig heiß. Und geregnet hat es zuletzt auch kaum. Am Ende einer Woche weitgehend ohne Niederschläge ist deshalb Vorsicht geboten: Die Waldbrandgefahr im Südwesten steigt.