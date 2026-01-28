1 Fahrgästen in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Baden-Württemberg drohen in der kommenden Zeit große Behinderungen (Symbolbild). Foto: IMAGO//Markus Matzel

Im Südwesten könnten Busse und Bahnen bald immer wieder stillstehen. Der Grund: Im kommunalen Nahverkehr drohen Warnstreiks. Um welche Städte geht es?











Fahrgästen in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Baden-Württemberg drohen in der kommenden Zeit große Behinderungen. Die Gewerkschaft Verdi denkt über Warnstreiks vor der zweiten Tarifrunde bei den sieben kommunalen Nahverkehrsbetrieben nach, wie aus mit der Sache vertrauten Kreisen in Berlin und Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur sagten. Die Friedenspflicht endete bereits zum 1. Januar.