Warnstreik in Stuttgart: Streik bei der Army? – Was deutsche Zivilbeschäftigte fordern

Unter dem kritischen Blick der amerikanischen Militärs demonstrieren rund 50 Zivilbeschäftigte der US-Streitkräfte in Stuttgart vor dem Haupteingang des Stützpunktes. Was sie fordern.
Sie wollen mehr Geld: Rund 50 Beschäftigte haben sich am Mittwoch vor dem Haupteingang der US-Streitkräfte in Stuttgart-Vaihingen versammelt und sind wie viele andere Zivilbeschäftigte in Deutschland in den Warnstreik getreten. „Wir wollen gleiches Geld für gleiche Arbeit“, sagt Tobias Heumann, Schichtführer der zivilen Feuerwehrkräfte, hier meist nur „Captain“ genannt.