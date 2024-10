Was ist bei der Tagesschau los?

Wegen eines Warnstreiks hat die ARD ihre Flaggschiff-Nachrichtensendung „Tagesschau“ nur mit Einschränkungen ausstrahlen können. In der im Ersten gezeigten 7.30-Uhr-Ausgabe zum Beispiel sagte Sprecher Thorsten Schröder zu Beginn, dass es wegen des Ausstands im Norddeutschen Rundfunk (NDR) Einschränkungen gebe. „Uns fehlen die Fotos im Hintergrund. Wir bitten um Verständnis.“ Davor fielen Nachrichtenausgaben sogar ganz aus.

Die Moderatoren des „Morgenmagazins“, in dessen Sendeverlauf normalerweise immer wieder Nachrichten eingestreut werden, verwiesen auf den Programmausfall wegen des Warnstreiks. Die „Tagesschau“ wird in Hamburg von der ARD-Gemeinschaftseinrichtung ARD-aktuell produziert. Auch im ZDF waren diese Auswirkungen zu sehen, weil das „Morgenmagazin“ in beiden Hauptprogrammen von ARD und ZDF ausgestrahlt wird. Die Sender teilen sich die Produktionswochen auf und so auch Kosten.

Warum kommt keine Tagesschau?

Seit Wochen gibt es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder Programmeinschränkungen durch Warnstreiks in den laufenden Tarifverhandlungen. Derzeit wird gleich in mehreren ARD-Häusern unabhängig voneinander verhandelt. Einen Durchbruch gab es bislang nicht. Gewerkschafter hatten immer wieder zu Warnstreiks aufgerufen.

In den Landesrundfunkanstalten gibt es größere Sparpläne für die nächsten Jahre, was zu einer angespannten Situation führt. Zuletzt war auch das Programm beim zweiten öffentlich-rechtlichen Sender ZDF betroffen gewesen. Mitte September war das Morgenmagazin auf dem Sender auch schon einmal komplett ausgefallen. Der Grund war ebenfalls ein Streik.