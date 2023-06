Warnstreik am Donnerstag in Stuttgart

1 Kitas bleiben am Donnerstag geschlossen. Foto: Eva Herschmann

Am Donnerstag müssen sich kleine und große Bürger in Stuttgart auf viele geschlossene Einrichtungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die SSB, Kitas, das Klinikum, die Müllabfuhr, Bäder und die gesamte Stadtverwaltung zum Warnstreik aufgerufen. Nicht zum letzten Mal, wie Verdi betont.









Stuttgart - Der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst trifft am Donnerstag erneut auch die Bürger in Stuttgart mit Wucht. Zum 8. Oktober hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in der gesamten Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben sowie bei der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Das betrifft viele Bereiche des öffentlichen Lebens.