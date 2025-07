1 Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: KS-Images.de

Die Warn-App Nina hat am Montag ausgelöst: In einem Industriegebiet in Asperg (Kreis Ludwigsburg) gab es einen Unfall mit Chemikalien, bei dem Schadstoffe freigesetzt wurden.











Im Industriegebiet Osterholz in Asperg hat es am Montagnachmittag einen Gefahrgutunfall gegeben. Gegen 13.30 Uhr wurde die Bevölkerung durch die Warn-App Nina darüber in Kenntnis gesetzt, dass auf dem Gelände einer Firma in der Siemensstraße wohl Schadstoffe freigesetzt wurden.