Warmfront wird zur Kaltfront

Sich auf das Wetter einzustellen, fällt momentan nicht leicht. War es am Wochenende in Stuttgart noch kalt und glatt, herrschten am Dreikönigstag schon wieder milde Temperatur, die fast an den Frühling erinnerten. Auch am Donnerstag beruhigt sich das Wetter nicht – und es wird ganz plötzlich frostig und glatt. „Es kommt eine spannende Wetterlage auf uns zu“, sagt Kai-Uwe Nerding, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes, mit Blick auf die Region Stuttgart.