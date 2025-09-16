Warme Tage in Stuttgart: Hier kann man den Sommer ausklingen lassen

Die Sommerferien sind vorbei – trotzdem solle es nochmal wärmer werden. Wo man diese Tage in Stuttgart am besten genießen kann.

Nach einer eher regnerischen Woche kehren nun doch nochmal sommerliche Temperaturen in Stuttgart ein. Doch zunächst solle es am Dienstag und Mittwoch noch leicht wechselhaft bleiben. Mit Sonne und Wolken ist laut Peter Crouse, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), in Stuttgart zu rechnen. Vereinzelt könne es auch noch zu leichtem Regen kommen. Am Dienstag ist zudem mit Windböen mit bis zu 50 Kilomter pro Stunde zu rechnen.

Zum Wochenende hin steigen allerdings die Temperaturen. Während am Mittwoch laut Crouse ungefähr 20 Grad Celsius erwartet werden, sollen es am Freitag schon 28 Grad werden. Am Samstag sollen die Temperaturen dann bis knapp unter die 30-Grad-Marke steigen, sagt Crouse.

Grund zur Freude für alle Stuttgarterinnen und Stuttgarter: In der Landeshauptstadt kann man den Sommer nochmal richtig genießen.

Die Freibadsaison zurückholen

Zwar haben einige Freibäder seit dieser Woche bereits geschlossen. Trotzdem muss sich niemand das Schwimmen unter der Sonne entgehen lassen. In diesen Stuttgarter Bädern können Sie auch draußen das Wasser genießen:

Informationen zu Eintrittspreisen und Anfahrt sind auf den jeweiligen Bädern verlinkt.

Das Leuze ist eigentlich ein Hallenbad – bietet aber auch einen großen Außenbereich. Foto: Lichtgut

Familienprogramm an der frischen Luft

Am Freitag werden auf dem Filderbahnplatz am Bahnhof in Stuttgart-Möhringen ab 14 Uhr verschiedene Spiel‐ und Bewegungsaktivitäten angeboten. Der Eintritt ist kostenlos.

Ebenfalls am Freitag findet, ab 14 Uhr, in Stuttgart-Mitte eine Spiel- und Kunstaktion statt. Genauer gesagt auf dem Gerberplätzle sowie dem Motzartplatz.

Letzte sommerliche Unternehmungen

Auch wer sein Wochenende etwas entspannter gestalten möchte, dürfte in Stuttgart nicht enttäuscht werden. Auch dafür bieten sich die verschiedensten Möglichkeiten.

In Stammheim findet eine Open-Air Weinprobe statt. Informationen dazu finden Sie hier . Die Probe wird musikalisch begleitet.

Auch der Sonja-Merz-Biergarten im Schlossgarten hat noch geöffnet. Sonntagmittag gibt es dort Livemusik. Die Band „Happyness Voice Disco“ verspricht eine Zeitreise in die 70er-Jahre.

Der Biergarten im Schlossgarten bietet einige sonnige und auch schattige Plätze an sommerlichen Tagen (Archivbild). Foto: Leif Piechowski

In der Region gibt es einige weitere schöne Biergärten. Einige Lokale finden Sie hier.

Egal für welche Pläne man sich entscheidet, am Wochenende heißt es in Stuttgart: Raus in die Sonne und die sommerlichen Temperaturen – vielleicht ein letztes Mal – voll und ganz auskosten.