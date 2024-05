1 Farin Urlaub, Rod und Bela B machen sich im Stuttgarter LKA warm. Foto: dpa/Jörg Steinmetz

Bevor die Band Die Ärzte auf wie üblich großen Festivals und Open-Airs spielt, gibt sie zwei familiäre Warm-up-Konzerte in Süddeutschland: in München und Stuttgart. So kommt man an Tickets.











Die Ärzte kommen nach Süddeutschland, um sich warm zu machen: Am 4. Juni in die Theaterfabrik in München und am 5. Juni ins LKA Longhorn in Stuttgart. In einem so familiärem Rahmen, bekommt man die Band heute nur noch selten zu sehen.