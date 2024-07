Warm eingepackt!: König Frederik und Königin Mary: Familienauftritt in der Arktis

Für ihren ersten Grönland-Besuch als neues dänischen Königspaar setzen König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) auf familiäre Unterstützung. Am zweiten Tag ihres achttägigen Terminmarathons in Grönland, das ebenso wie die Färöer-Insel zum dänischen Königreich gehört, erhielten die beiden nun Unterstützung von ihren zwei jüngsten Kindern, Prinz Vincent (13) und Prinzessin Josephine (13). Offizielle Fotos des Familienauftritts teilte das dänische Königshaus auf seinem Instagram-Kanal.

Dänische Royals auf "besonderer Mission"

Die Reise der dänischen Royals begann bereits am Samstag, den 29. Juni, in der nördlichsten Stadt Grönlands, Qaanaaq. Am Sonntag, den 30. Juni, zeigten sich das dänische Königspaar sowie die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine schließlich im grönländischen Qeqertarsuaq. Auf mehreren Instagram-Fotos sind die dänischen Royals in dicken Wintersachen auf einem Forschungsboot vor einer gewaltigen Eisbergkulisse zu sehen.

Lesen Sie auch

Wie es in dem Beitrag heißt, habe sich die Königsfamilie auf "besonderer Mission" befunden. Auf der Arktisstation der Universität Kopenhagen sei ein Wal-Mikrofon installiert worden, welches Forschern das ganze Jahr über Einblicke in das Leben der Meerestiere ermöglichen solle.

"Royal Run" mit Prinz Vincent und Prinzessin Josephine

Nächster Programmpunkt am Nachmittag sei das "Qeqertarsuaq Race" gewesen, ein Rennen, das für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Insel gedacht sei. An dem Rennen, für das König Frederik den Startschuss gegeben habe, nahmen ebenfalls Prinz Vincent und Prinzessin Josephine teil, wie der Palast weiter mitteilte.

Noch bis zum 6. Juli befinden sich die dänischen Royals mit ihrer königlichen Yacht Dannebrog in Grönland, wie der Palast kürzlich mitteilte.