Ein neues Bundesgesetz könnte die Kliniken im Kreis Ludwigsburg Millionen kosten. Die Sorge um die Gesundheitsversorgung wächst – doch das Gesetz betrifft auch gesunde Menschen.
Rund 100 Mitarbeiter versammeln sich am Freitagvormittag im Eingangsbereich der Ludwigsburger Klinik: Ärzte, Pflegekräfte, Köche und Servicekräfte. Während in Berlin über ein Gesetz diskutiert wird, das die Gesundheitsversorgung auf lange Zeit verändern könnte, protestieren Angestellte der Regionalen Kliniken Holding. Auch der ärztliche Direktor Oliver Hautmann, der sich das Mikrofon schnappt.