Ein neues Bundesgesetz könnte die Kliniken im Kreis Ludwigsburg Millionen kosten. Die Sorge um die Gesundheitsversorgung wächst – doch das Gesetz betrifft auch gesunde Menschen.

Rund 100 Mitarbeiter versammeln sich am Freitagvormittag im Eingangsbereich der Ludwigsburger Klinik: Ärzte, Pflegekräfte, Köche und Servicekräfte. Während in Berlin über ein Gesetz diskutiert wird, das die Gesundheitsversorgung auf lange Zeit verändern könnte, protestieren Angestellte der Regionalen Kliniken Holding. Auch der ärztliche Direktor Oliver Hautmann, der sich das Mikrofon schnappt.

„Der Druck wird erhöht und Kliniken gehen insolvent“, beschreibt er die Reformpläne. Die Finanzierung werde gekappt, dadurch werde es immer schwerer, die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. Während sich die Ärzte also sorgen, dass sie ihre Patienten nicht angemessen behandeln können, gehen die Auswirkungen der Reformpläne von Ministerin Nina Warken tatsächlich viel tiefer.

Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen nahmen an der Aktion am Freitagvormittag teil. Foto: Emanuel Hege

1. Was steckt hinter dem neuen Gesetzesentwurf?

Das Beitragssatzstabilisierungsgesetz ist im Kern ein Spargesetz für die gesetzliche Krankenversicherung. Hintergrund sind die hohen Defizite, auf die die Krankenkassen in den kommenden Jahren zusteuern. Die Bundesregierung will deshalb die Ausgaben im Gesundheitssystem begrenzen und einen weiteren Anstieg der Krankenkassenbeiträge verhindern.

Geplant ist unter anderem, dass Krankenhäuser steigende Löhne für Pflegekräfte und Ärzte künftig stärker selbst tragen müssen. Zudem sind Einsparungen bei der Finanzierung bestimmter Krankenhaus- und Pflegeleistungen vorgesehen. Für Kliniken bedeutet das vor allem eines: weniger Geld.

Das Gesetz steht deshalb massiv in der Kritik. Krankenhausverbände beklagen, dass die ohnehin hohe Bürokratielast weiter zunimmt. Zudem sprechen sie von einer „Rasenmähermethode“: Die Sparvorgaben träfen alle Kliniken gleichermaßen – unabhängig davon, ob sie bereits Reformen angestoßen haben. Die Bundesregierung und Versicherer verweisen dagegen auf die angespannte Finanzlage der Krankenkassen. Versicherte dürften nicht weiter belastet werden.

2. Warum bedeutet das eine Doppelbelastung?

Für die RKH-Geschäftsführer Marc Nickel und Axel Hechenberger liegt das größte Problem in der Kombination aus zwei Reformen.

Auf der einen Seite müssen die Krankenhäuser die Vorgaben der Krankenhausreform von Ex-Minister Karl Lauterbach umsetzen. Diese verlangt Investitionen in Digitalisierung, neue Qualitätsstandards und umfangreiche Strukturveränderungen. Auf der anderen Seite soll mit dem neuen Gesetz wiederum Geld aus dem System genommen werden.

Marc Nickels Modernisierungsplan erhält einen Dämpfer. Foto: Gottfried Stoppel

„Wir sind eigentlich auf einem guten Weg gewesen, und jetzt kommt dieser Dämpfer“, sagt Nickel. Diese Doppelbelastung könnte laut Schätzungen in den kommenden Jahren für bis zu 500 Krankenhäuser das Aus bedeuten.

3. Was kostet das die Kliniken im Kreis?

Die Standorte in Bietigheim und Ludwigsburg seien nicht von einer Schließung gefährdet, betonen Marc Nickel und Axel Hechenberger. Dennoch sei der Schock groß gewesen. „Wir konnten es zunächst kaum glauben, als wir ausgerechnet haben, was uns das neue Gesetz kosten würde“, sagt Nickel.

Nach Berechnungen der RKH würde das Beitragssatzstabilisierungsgesetz die Kliniken in Bietigheim und Ludwigsburg mit zusätzlichen Belastungen von rund 13,8 Millionen Euro pro Jahr treffen. Zum Vergleich: Mit einem teils schmerzhaften Konsolidierungsprogramm versucht die RKH derzeit, ihr jährliches Defizit von zuletzt rund 44 Millionen Euro zu reduzieren. Es sei der perfekte Sturm, sagt Marc Nickel – und der Kreis und die kommunalen Träger stecken mitten drin.

4. Warum sind alle davon betroffen?

Entscheidend ist, dass die Folgen des Bundesgesetzes nicht bei den Kliniken enden. Die RKH ist ein kommunaler Klinikverbund. Gesellschafter sind allen voran der Landkreis Ludwigsburg und die Stadt Bietigheim-Bissingen. Entstehen zusätzliche Defizite, müssen diese von den Landkreisen ausgeglichen werden. Das bedeutet: Die finanziellen Folgen des Gesetzes würden indirekt auch die Steuerzahler in der Region treffen.

Genau darin sehen neben Klinikverantwortlichen auch Bürgermeister und Landräte ein großes Problem. Städte und Landkreise kämpfen bereits heute mit angespannten Haushalten. Müssen sie wegen des Warken-Gesetzes noch mehr Geld in die Krankenhäuser stecken, fehlt dieses an anderer Stelle.



Die Sorge lautet deshalb: Wenn die Belastungen für die Kliniken steigen, wächst der Druck im Landratsamt – und damit auch bei allen Städten und Gemeinden im Kreis – noch stärker an Schulen, Straßen und sozialen Angeboten zu sparen.

5. Wie könnte der Bund es besser machen?

Dass die gesetzlichen Krankenkassen vor finanziellen Problemen stehen, bestreiten Nickel und Hechenberger nicht. Auch sie sehen die Notwendigkeit von Reformen. Krankenhäuser müssten effizienter werden und ihre Strukturen an die Anforderungen der Zukunft anpassen. Dafür brauche es jedoch die richtigen Anreize.

Aus Sicht der beiden Geschäftsführer wären weniger Bürokratie, einfachere Vorgaben und weniger Nachweispflichten ein sinnvollerer Weg. Das Warken-Gesetz setze dagegen vor allem auf pauschale Einsparungen. Ein Krankenhaus, das sich modernisiert und wirtschaftlicher aufstellt, werde dadurch genauso belastet wie ein Haus, das notwendige Veränderungen bislang nicht angegangen sei.

Eines sei jedoch keine Lösung, sagen die Geschäftsführer: mehr Geld ins System kippen. Erstens sei es schlicht nicht realistisch, mehr Versicherungsbeiträge oder Steuermittel für die Krankenhauslandschaft zu fordern. Zweitens habe die Vergangenheit gezeigt, dass mehr Geld nicht automatisch bessere Gesundheitsversorgung bedeute.

6. Was wird aus dem Klinik-Neubau?

Im vergangenen Jahr wurde viel über die Zukunft der Krankenhausstandorte Bietigheim und Ludwigsburg diskutiert. Wird ein Standort geschlossen, entsteht eine neue Riesenklinik, oder wird doch nur der Bietigheimer Standort neu gebaut? Trotz der jüngsten Entwicklungen signalisiert die RKH-Führung, an der baulichen Erneuerung der Standorte festzuhalten.

Die Vision scheint folgende zu sein: Die Gesundheitsversorgung der Kliniken wird effizienter, die jährlichen Verluste schrumpfen. Nickel unterstrich zuletzt immer wieder, dass man auf einem guten Weg sei.

Während andere Kliniken straucheln, profitiert die RKH dank des Modernisierungsvorsprungs – beispielsweise der bereits geschlossenen Kleinkliniken in Vaihingen und Marbach. Wenn der Betrieb immer runder läuft, springen die Gesellschafter aus dem Kreishaus und dem Rathaus Bietigheim der Klinik zur Seite und investieren in die Baumaßnahmen.

Ob das angesichts der Herausforderungen im Gesundheitswesen und der öffentlichen Haushalte realistisch ist, wird sich zeigen.