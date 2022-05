1 Die Ermittler suchen nun nach weiteren möglichen Opfern. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein Mann greift in Waren in Mecklenburg-Vorpommern eine Gruppe Passanten mit einem Langschwert an. Mindestens eine Person wird laut Polizei an der Hand verletzt. Die Ermittler suchen nun nach weiteren möglichen Opfern.















Ein Mann hat in Waren in Mecklenburg-Vorpommern eine Gruppe Passanten angegriffen. Mindestens eine Person wurde nach Zeugenaussagen an der Hand verletzt, wie die Polizei in Neubrandenburg am Freitag mitteilte. Die Ermittler suchen nach weiteren möglichen Opfern.

Der 20-Jährige attackierte demnach am frühen Freitagmorgen auf dem Warener Marktplatz eine mehrköpfige Gruppe mit einem Langschwert. Beim Eintreffen der Polizei lag der Täter auf dem Boden. Er wurde von dessen Bruder, der die Beamten gerufen hatte, und zwei weitere Zeugen festgehalten. Der 20-Jährige befand sich den Angaben zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand, sein Atemalkoholwert lag bei 2,19 Promille. Die angegriffene Gruppe hatte den Tatort bereits verlassen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann fand die Polizei ein weiteres Langschwert sowie acht Messer. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.