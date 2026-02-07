Die niederländischen Royals sind am Freitag in ihr Olympia-Programm gestartet. Nach dem Besuch der Eröffnungsfeier folgte am Samstag ein Termin im Haus der niederländischen Sportlerinnen und Sportler.
Die niederländischen Royals zeigen erneut ihre Begeisterung für Olympische Spiele und statten der Winter-Ausgabe in Mailand einen Besuch ab. König Willem-Alexander (58), Ehefrau Königin Máxima (54) und Tochter Kronprinzessin Amalia (22) besuchten am vergangenen Freitagabend die Eröffnungsfeier. Ein Instagram-Clip des Königshauses zeigt das klatschende Trio beim Einlaufen des niederländischen Teams.