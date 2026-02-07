Die niederländischen Royals sind am Freitag in ihr Olympia-Programm gestartet. Nach dem Besuch der Eröffnungsfeier folgte am Samstag ein Termin im Haus der niederländischen Sportlerinnen und Sportler.

Die niederländischen Royals zeigen erneut ihre Begeisterung für Olympische Spiele und statten der Winter-Ausgabe in Mailand einen Besuch ab. König Willem-Alexander (58), Ehefrau Königin Máxima (54) und Tochter Kronprinzessin Amalia (22) besuchten am vergangenen Freitagabend die Eröffnungsfeier. Ein Instagram-Clip des Königshauses zeigt das klatschende Trio beim Einlaufen des niederländischen Teams.

Vorfreude auf sportliche Leistungen "Wir wünschen allen Olympioniken von TeamNL viel Erfolg in Mailand und Cortina. Wir verfolgen euch aufmerksam und freuen uns auf großartige sportliche Leistungen auf dem Eis, im Schnee und auf der Bahn", hieß es dazu in einem Statement des Königspaars.

Willem-Alexander, Ehrenmitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), besuchte mit seiner Ehefrau und seiner Tochter am Samstag zudem das Olympische Dorf und das "TeamNL"-Haus. "Ein besonderer Vormittag im TeamNL-Haus, wo die königliche Familie nach der offiziellen Eröffnung zu einem Brunch mit den TeamNL Legends zusammenkam", wurde in einem Instagram-Post erklärt.

Eine dazu veröffentlichte Bilderreihe zeigt die Royals in legeren Outfits im Gespräch mit den Gästen. Der König wählte eine Collegejacke, seine Frau kam in einem "TeamNL"-Pullover und Amalia wählte zu einer Jeans einen ebenfalls lässigen Pullover.

Laut einer Mitteilung des Königshauses werden Máxima und Willem-Alexander noch bis zum 10. Februar bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo anwesend sein. "Einen Teil der Veranstaltung" werde auch die Kronprinzessin begleiten. Die Winterspiele finden bis zum 22. Februar 2026 statt.