1 Auch Fritz Kalkbrenner legt beim Waranga Festival am 8. Juni auf. Hier beim Festival Lollapalooza in Berlin. Foto: imago/Bernd /Elmenthaler

Im Juni findet auf dem Kleinen Schlossplatz das Waranga Festival statt. Das Open-Air-Event geht mit House- und Technomusik in eine neue Runde – und mit teils prominenten Namen.











Am Samstag, 8. Juni, findet in Stuttgart das diesjährige Waranga Festival statt. Dann verwandelt sich der Kleine Schlossplatz für einen Tag in ein Festivalgelände. Die Eventlocation Waranga veranstaltet das diesjährige Open-Air-Event in Kooperation mit den Festivalveranstaltern von Subfusion und der City-Initiative Stuttgart.