War so verdammt knapp: Heinz Hoenig: Rührender Liebesbrief seiner Frau zum Geburtstag

143 Tage Klinik, Koma, Lebensgefahr: Annika Kärsten-Hoenig schreibt ihrem Mann, Schauspieler Heinz Hoenig, zum 74. Geburtstag einen bewegenden Brief über die schlimmste Zeit ihres Lebens und die Kraft ihrer Liebe.

An seinem 74. Geburtstag am heutigen Mittwoch bekommt Heinz Hoenig von seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (40) einen öffentlichen Liebesbrief. "Dass du den heutigen Tag erleben wirst, war vor einigen Monaten, als du bereits wieder zu Hause warst, nicht denkbar und so verdammt knapp", schreibt die 40-Jährige darin. Der Brief erscheint als Überraschung in der "Bild"-Zeitung, die der Schauspieler, der noch vor wenigen Monaten um sein Leben kämpfte, jeden Morgen liest.

Ein Kampf ums Überleben Annika Kärsten-Hoenig, selbst ausgebildete Krankenschwester, wich ihrem Mann in den schwersten Stunden nicht von der Seite. In ihrem Brief erinnert sie an diese Zeit: "Wir standen vor großen Entscheidungen und haben uns und unserem Bauchgefühl vertraut. Wie immer! Doch das bedeutete Nächte, in denen ich schlaflos über dich gewacht und gehofft habe, dass du noch atmest. Gebetet, dass du morgens wieder aufwachst und ich dich nicht verliere."

Der Krankenhausmarathon begann im April 2024: eine Stent-Operation am Herzen, danach das Drama - Koma, Intensivstation, ganze 143 Tage in der Klinik. Noch immer steht eine weitere, dringend notwendige Operation an der Aorta im Raum.

"Papa ist ein Held!"

Heinz Hoenig kämpfte. In ihrem Brief schreibt Annika voller Stolz: "Doch auch wenn ich in der Stille laut geweint habe, hat mir eins stets Mut und Halt gegeben: Dein Herz. Dein Wille. Deine unbändige Kraft, niemals aufzugeben."

Sie habe ihn noch einmal ganz neu kennengelernt - "als Kämpfer, Ehemann und Mensch, den ich mehr liebe, als Worte es je ausdrücken könnten". Ihre beiden gemeinsamen Söhne Juliano (4), Jianni (2) und Kärsten-Hoenigs Tochter Juane (18) - seien stolz auf ihn, schreibt sie weiter, "denn ihr Papa ist ein Held!".

"Tolle Fortschritte"

Er könne wieder allein atmen, laufen, lachen und leben, schreibt sie zu seinen Fortschritten im Brief. Dem Boulevardblatt über seinen aktuellen Gesundheitszustand: "Heinz geht es den Umständen wirklich sehr gut. Seine Physis hat sich unglaublich verbessert." Doch sie fügt auch hinzu: "Inwieweit eine OP an der Aorta stattfinden kann, müssen wir durch weitere Untersuchungen abklären lassen." Die Familie blickt dennoch optimistisch in die Zukunft: "Im Moment sind wir einfach froh, bis heute so tolle Fortschritte erzielt zu haben und das 'neue' Leben als Familie zu genießen."

"Happy Birthday mein Schatz!", schließt sie ihren öffentlichen Liebesbrief. Auf Instagram zeigt Annika Kärsten-Hoenig, wie sie ihrem Mann bereits um Mitternacht ein Geburtstagständchen singt. Er liegt im Bett und freut sich sichtlich.

Das Paar ist seit März 2019 verheiratet. Sechs Jahre später erneuerten sie ihr Ehegelübde auf Sylt.