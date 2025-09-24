War so verdammt knapp: Heinz Hoenig: Rührender Liebesbrief seiner Frau zum Geburtstag

143 Tage Klinik, Koma, Lebensgefahr: Annika Kärsten-Hoenig schreibt ihrem Mann, Schauspieler Heinz Hoenig, zum 74. Geburtstag einen bewegenden Brief über die schlimmste Zeit ihres Lebens und die Kraft ihrer Liebe.
An seinem 74. Geburtstag am heutigen Mittwoch bekommt Heinz Hoenig von seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (40) einen öffentlichen Liebesbrief. "Dass du den heutigen Tag erleben wirst, war vor einigen Monaten, als du bereits wieder zu Hause warst, nicht denkbar und so verdammt knapp", schreibt die 40-Jährige darin. Der Brief erscheint als Überraschung in der "Bild"-Zeitung, die der Schauspieler, der noch vor wenigen Monaten um sein Leben kämpfte, jeden Morgen liest.