War mit Finn Christoph Stroeks liiert: Trennung bei Tatort-Star Almila Bagriacik

Die Beziehung zwischen Finn Christoph Stroeks und Almila Bagriacik ist gescheitert. Das hat die Schauspielerin nun verkündet.
Schauspielerin Almila Bagriacik (35) und Drehbuchautor und Regisseur Finn Christoph Stroeks (40) sind kein Paar mehr. Die 35-Jährige erklärte der "Bild"-Zeitung: "Wir haben uns leider im letzten Jahr getrennt." Sie fügte hinzu: "Wir versuchen trotzdem gemeinsam die besten Eltern für unseren Sohn zu sein." Das Kind des Ex-Paares, das seit 2022 zusammen gewesen sein soll, kam im Sommer 2023 zur Welt.