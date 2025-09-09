Regen, Gewitter, Wolken – doch die Hoffnung auf sonnige Tage bleibt. Wie stehen die Chancen für ein spätes Sommer-Comeback?
Deutschland startet mit viel Regen und Gewittern in die neue Woche. Ein kleinräumiges Tief überquert das Land von West nach Ost und sorgt vor allem im Südwesten und Westen für ergiebige Niederschläge. Schon am Morgen und Vormittag gehen dort kräftige Regenfälle nieder, teils begleitet von Gewittern. Im Laufe des Tages schwächt sich das Tief zwar ab, dennoch bleibt das Wetter unruhig.