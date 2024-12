Sicherheitspersonal sorgt – wie der Name schon sagt – für Sicherheit. Es achtet darauf, dass Regeln eingehalten werden, niemand belästigt wird und es zu keinen Straftaten kommt. Sie laufen durch Fußgängerzonen, stehen an vielen Bahnhöfen oder sind auf großen Veranstaltungen zu sehen.

Seit diesem Montag auch im Kulturzentrum in Ludwigsburg. Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes arbeiten seitdem dort. In dem Gebäude am Rathausplatz finden die Sitzungen des Gemeinderats statt, außerdem gibt es dort Räume der Volkshochschule, zwei Veranstaltungsräume, sowie die Stadtbibliothek.

Mehr Müll und hohe Lautstärke sorgten für Streit

3000 Menschen besuchen die Bibliothek täglich, sagt Oliver Altmann, der Leiter der Stadtbibliothek. Da gebe es gelegentlich Probleme. Manche Besucher wüssten nicht, was erlaubt sei und was nicht. So dürfe zwischen den Bücher nicht gegessen oder getrunken werden. Das Personal der Bibliothek musste in der Vergangenheit immer wieder auf Regeln hinweisen und eingreifen. Da sei es auch schon zu Streit gekommen.

Altmann beobachtet auch, dass viele Jugendliche die Bibliothek besuchen. In nächster Umgebung befinden sich mehrere Schulen. Doch nicht alle Schüler, die vorbeikommen, würden sich an die Regeln halten. Immer wieder gebe es Probleme wegen der Lautstärke. Und auch Müll habe schon zu Konflikten geführt, teilt die Stadt Ludwigsburg mit.

Deshalb soll hier auch die städtische Jugendförderung vermehrt helfen und vermitteln, wie die Stadt Ludwigsburg mitteilt. Sie soll Kontakt zu den Jugendlichen aufnehmen und für den Jugendtreff im alten Stadtbad werben. Dort können sich die Schüler aufhalten, miteinander lernen oder spielen.

Nur kleinere Konfliktsituationen im Kulturzentrum

Auch in Kornwestheim hat es dieses Jahr Probleme in der Bücherei gegeben. Dort musste die Einrichtung über die Mittagspause schließen, weil Jugendliche Mobiliar zerstört und Mitarbeiter beleidigt haben sollen.

In Ludwigsburg sei es dagegen in den vergangenen Wochen nur zu „kleineren Konfliktsituationen“ gekommen, so ein Pressesprecher der Stadt. Etwas Ernsteres sei dabei nie vorgefallen. Auch der Polizei Ludwigsburg sind keine größeren Vorkommnisse bekannt. Das Sicherheitspersonal im Kulturzentrum in Ludwigsburg diene eher präventiv. Das Personal soll potenzielle Konfliktsituationen frühzeitig erkennen und entschärfen, schreibt auch die Stadt Ludwigsburg in einer Pressemitteilung.

Montag bis Freitag von 7.45 bis 19.45 Uhr und samstags von 9.30 bis 14 Uhr soll es im Einsatz sein. Bis zum 2. Januar mit zwei Personen, dann nur noch mit einer. Zunächst einmal bis zu den Osterferien, wie die Stadt Ludwigsburg mitteilt.

Ob das Kulturzentrum danach wieder ohne Sicherheitspersonal auskommt ist noch offen. In Kornwestheim öffnete die Stadtbücherei nach vier Wochen wieder über die Mittagszeit. Es habe sich vieles gebessert. „Wenn mal Füße auf der Couch sind, reicht nun ein Blick und die werden heruntergenommen“, berichtete die Leiterin der Bücherei im Sommer.