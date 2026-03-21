War die Varusschlacht überhaupt eine Schlacht?

Im Jahr 9. n. Chr. vernichteten Germanen ein gewaltiges römisches Heer. Der Name des römischen Generals gab der Schlacht ihren Namen: Varusschlacht. War Kalkriese in Westfalen wirklich der Schauplatz dieser folgenschweren Niederlage Roms war. Eine Spurensuche.
„Als die Römer frech geworden, Zogen sie nach Deutschlands Norden, Vorne mit Trompetenschall, Ritt der Generalfeldmarschall, Herr Quintilius Varus, In dem Teutoburger Walde, Huh! Wie piff der Wind so kalte, Raben folgen durch die Luft, Und es war ein Moderduft, Wie von Blut und Leichen.“