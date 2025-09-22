War das die Chance ihres Lebens?: Verrückt: Gründerin lehnt Höhle der Löwen-Deal mit Wunsch-Löwe ab

Bestürzung bei den Löwen: Eine Gründerin setzt ihre Jura-Karriere für ihr Kuchen-Start-up aufs Spiel. Am Ende lehnt sie einen Deal mit ihrem erklärten Wunsch-Löwen ab. Eine Löwin findet das "verrückt". War die Entscheidung ein gravierender Fehler oder Ausdruck von Treue zur eigenen Geschäftsidee?
Für viele ist er die Chance ihres Lebens: der Auftritt in der TV-Show "Die Höhle der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, Vox oder bei RTL+). Zwei Gründerinnen präsentieren nachhaltige Kinder-Windeln und betten ihr Business am Ende in trockenen Tüchern. Auch ein Erfinder-Paar aus Hamburg entscheidet sich für das Angebot eines Löwen, der ihr Leben verändern kann. Anders eine Gründerin aus Köln, die ihre juristische Karriere für ihr Kuchen-Start-up aufgegeben hat. Sie steht kurz vor einem Deal mit ihrem Wunsch-Löwen - und lehnt am Ende ab. "Verrückt", wie einige Löwen finden.