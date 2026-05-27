Angeblich war der Ehemann von Katie Price wochenlang verschwunden. Jetzt ist er wieder aufgetaucht und sie hat mit ihm gesprochen. Er sitzt offenbar in Dubai im Gefängnis.

Der Ehemann von Reality-Darstellerin Katie Price (48) ist wieder aufgetaucht. Nach wochenlangem Rätselraten über seinen Verbleib hat die 48-Jährige enthüllt, dass Lee Andrews in seiner Wahlheimat Dubai in einem Gefängnis sitzt. Sie sprach laut des britischen Boulevardblatts "The Sun" mit ihm, sagte wörtlich: "Ich habe ihn gefunden - er ist am Leben und es geht ihm gut."

Das Telefonat kam über einen Umweg zustande: Es war Lee Andrews' Vater, der den Kontakt zwischen den Eheleuten herstellte. Der Anruf, den Katie Price am Mittwochmorgen entgegennahm, kam laut Medienberichten aus einer Telefonzelle des Gefängnisses Al Awir in Dubai. Kurz und wenig aufschlussreich war das Gespräch, wie Price selbst gegenüber "The Sun" schilderte: "Ich habe ihm gesagt, wie sehr ich mir Sorgen gemacht hatte, und ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Es war sehr gehetzt, aber er sagte, die dortigen Behörden hielten ihn für einen Spion. Mehr weiß ich gerade nicht."

Verhaftet am 14. Mai - und dann plötzlich weg

Price hatte nach eigener Aussage seit dem 14. Mai nichts mehr von ihrem Ehemann gehört, dem sie im Januar dieses Jahres das Jawort gegeben hatte. Seine letzten Nachrichten an sie hatten sie zunächst glauben lassen, er sei entführt worden: Er schrieb ihr, er sei "verhaftet" worden und werde zu einem geheimen Ort gebracht. Weder Price noch Andrews' Familie sollen anschließend ein Lebenszeichen von dem Vermissten erhalten haben.

Vater wusste früher Bescheid - doch Price glaubte ihm nicht

Ab dem 23. Mai wusste dann offenbar Andrews' Vater Peter vom Schicksal seines Sohnes, wie die "Daily Mail" berichtete. Price selbst bezeichnete das jedoch in einer Instagram-Story als "Fake News". Erst jetzt, nach dem Telefonat, das Andrews' Vater selbst arrangierte, steht für sie fest: Der Vater hatte recht.

Laut "The Sun" soll Lee Andrews bereits am kommenden Montag freikommen - nach Zahlung einer vierstelligen Geldstrafe. Zuvor hatte er offenbar versucht, unauffällig zu bleiben oder möglicherweise unterzutauchen, und war kurzzeitig sogar aus seiner Mietwohnung ausgezogen, um bei seinem Vater zu wohnen.

Geschäftsmann oder Hochstapler?

Britische Medien berichteten seit Bekanntwerden der Ehe von Price und Lee über Unstimmigkeiten in der Biografie des Geschäftsmannes. So soll er laut eines Berichts des britischen Boulevardblatts "Metro" etwa auf seinem Instagram-Profil Bilder seines luxuriösen Lebens in Dubai gezeigt haben sowie Aufnahmen, die ihn offenbar mit Elon Musk und Kim Kardashian zeigen. Letztere Bilder sind jedoch angeblich per KI generiert worden.

Exfreundinnen beschuldigten ihn zudem, ein "Lügner, Narzisst und Manipulator" zu sein. Außerdem war Andrews mit einem Ausreiseverbot aus den Vereinigten Arabischen Emiraten belegt - angeblich wegen eines Betrugsverdachts im Zusammenhang mit einem auf den Namen einer Ex-Freundin aufgenommenen Hypothekendarlehens in Höhe von 200.000 Pfund, von dem diese angeblich nichts wusste.

Sie hat bereits drei gescheiterte Ehen hinter sich

Dreimal stand Price zuvor schon vor dem Traualtar: mit Sänger Peter André, Käfigkämpfer Alex Reid und Ex-Stripper Kieran Hayler. Fünf weitere Verlobungen - mit Warren Furman (1996), Scott Sullivan (2004), Leandro Penna (2012), Kris Boyson (2018) und Carl Woods (2021) - führten nie zur Hochzeit.