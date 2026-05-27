Angeblich war der Ehemann von Katie Price wochenlang verschwunden. Jetzt ist er wieder aufgetaucht und sie hat mit ihm gesprochen. Er sitzt offenbar in Dubai im Gefängnis.
Der Ehemann von Reality-Darstellerin Katie Price (48) ist wieder aufgetaucht. Nach wochenlangem Rätselraten über seinen Verbleib hat die 48-Jährige enthüllt, dass Lee Andrews in seiner Wahlheimat Dubai in einem Gefängnis sitzt. Sie sprach laut des britischen Boulevardblatts "The Sun" mit ihm, sagte wörtlich: "Ich habe ihn gefunden - er ist am Leben und es geht ihm gut."