In Wannsee ging ein Mann beim Baden im Wannsee unter, als er mit Bekannten auf einem Tretboot unterwegs war. Nachdem eine erste Suche erfolglos blieb, wird nun weiter nach dem Vermissten gesucht.

Die Polizei sucht weiter nach einem Vermissten im Berliner Wannsee. Der 29-Jährige war am Mittwoch mit Bekannten auf einem Tretboot unterwegs, als er sich ins Wasser begeben und vor den Augen seiner Freunde untergegangen sein soll, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Freunde alarmierten die Polizei.

Es folgte eine intensive zweistündige Suche, an der sich Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, DLRG und Taucher beteiligten. Allerdings ohne Erfolg. Am Donnerstag setzte die Polizei die Suche fort. Sollte der Mann nicht gefunden werden, solle am Freitag weitergesucht werden. Unter anderem mit Tauchern, wie es hieß.