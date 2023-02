1 Im Februar zahlt Siemens die Dividende aus. Foto: nitpicker / shutterstock.com

Die Höhe der Dividenden der Siemens-Aktie für 2023 ist beschlossen. Lesen Sie hier, wann die Auszahlung erfolgt.









Am 09.02 haben die Aktionäre auf der Hauptversammlung von Siemens einer Dividendenauszahlung in Höhe von 4,25 Euro pro berechtigter Aktie zugestimmt. Das ist etwas mehr als im letzten Jahr. Die Auszahlung erfolgt nun in den kommenden Tagen.

Wann findet die Auszahlung statt?

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz müssen Dividenden am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag ausbezahlt werden. In diesem Fall wäre das der Valentinstag 2023. Die Auszahlung der Dividenden der Siemens-Aktie ist also am 14. Februar 2023 fällig.

Wie hoch war die letzte Dividendenzahlung?

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es in diesem Jahr 0,25 Euro pro Aktie mehr. Die Dividende im letzten Jahr lag bei 4,00 Euro pro dividendenberechtigter Aktie. Weitere Infos zum Aktienmarkt und diversen Dividendenzahlungen finden Sie auf unserer Themenseite.