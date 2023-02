1 In diesem Jahr dürfen sich Aktionäre auf eine hohe Dividendenzahlung freuen. Foto: balipadma / shutterstock.com

In diesem Jahr erhalten die Aktionäre des Unternehmens eine besonders hohe Dividende. Lesen Sie hier, wann die Auszahlung stattfindet.















In einer Pressemitteilung vom 08.02.2023 hat Hapag Lloyd verkündet, der Vorstand wolle der Hauptversammlung eine Dividendenauszahlung von 63 Euro pro Aktie vorschlagen. Das wären 28 Euro mehr als im Vorjahr. Grund dafür ist das erfolgreiche Geschäftsjahr 2022, in dem das Unternehmen aufgrund der stark angestiegenen Preise für Container-Transport in Folge der Corona-Pandemie ein hohes Umsatzplus verbuchen konnte. Der voraussichtliche Gewinn vor Steuern und Zinsen liegt bei 17,5 Milliarden Euro.

Wann zahlt Hapag Llyod die Dividende aus?

Hapag Llyod zahlt die Dividenden gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag aus. Die Hauptversammlung findet dieses Jahr am 03. Mai 2023 statt. Die Auszahlung erfolgt demnach am 08. Mai 2023, wenn alles nach Plan verläuft.

So hoch waren die letzten Auszahlungen

Datum Betrag 31.05.2022 35 Euro 02.06.2021 3,50 Euro 10.06.2020 1,10 Euro 17.06.2019 0,15 Euro 13.07.2018 0,57 Euro

Die Auszahlung von 63 Euro pro Aktie ist ein Rekord für Hapag Lloyd. Die vergangenen Auszahlungen lagen teilweise deutlich darunter.