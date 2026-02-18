Wann wird es wieder wärmer in Deutschland? (2026)

Sie haben genug von Frost, Kälte und Schnee? Lesen Sie hier, wann es in Deutschland normalerweise wieder wärmer wird.
Kurze Tage, tiefe Temperaturen: Der Winter in Deutschland ruft bei vielen Menschen nicht gerade Euphorie hervor. Kein Wunder, dass sich der ein oder andere bereits mit dem ersten Frost wieder nach wärmeren Temperaturen sehnt. Nun kann eine 5-Tage-Prognose das Wetter in etwa 90 Prozent der Fälle richtig vorhersagen, schreibt die US-amerikanische Wetter- und Ozeanografie-Behörde NOAA auf ihrer Webseite. Je weiter man in die Zukunft blickt, desto ungenauer werden die Wettervorhersagen. Man kann jedoch in die Vergangenheit zurückblicken.