Das Warten hat ein Ende: Die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ meldet sich im Herbst mit neuen Folgen zurück. Ab Oktober läuft das Format wieder im Ersten – und das in einer neuen Kombination.

Seit 2015 begeistert „Wer weiß denn sowas??“ das Publikum mit schrägen Fragen und witzigen Antworten. Moderator Kai Pflaume führt durch die Sendung, in der Prominente gemeinsam mit den Teamkapitänen um richtige Lösungen kämpfen. Das Besondere: Auch das Studiopublikum wird ins Quiz eingebunden und kann am Ende bares Geld gewinnen.

Mit mehreren Millionen Zuschauern zählt das Format zu den erfolgreichsten ARD-Shows und ist fester Bestandteil des Vorabends.

Starttermin: Ab 13. Oktober wieder täglich um 18 Uhr

Die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ starten am 13. Oktober 2025 und laufen wie gewohnt um 18 Uhr im Ersten. Neu ist: Direkt davor wird künftig „Gefragt – Gejagt“ ausgestrahlt. Damit setzt die ARD auf einen geballten Quiz-Abend – eine Programmierung, die es so bisher noch nicht gab.

Veränderungen im Team

Eine große Neuerung betrifft das bewährte Team-Duo: Elton hat die Quizshow nach der letzten Staffel verlassen. Wer seinen Platz als Teamkapitän an der Seite von Bernhard Hoëcker übernehmen wird, ist noch offen. Die ARD will den Nachfolger rechtzeitig vor Staffelstart bekanntgeben.

Quiz-Fans müssen aber nicht komplett auf Elton verzichten: In einem neuen Format von Stefan Raab wird der ehemalige „Show-Praktikant“ zu seinen TV-Wurzeln zurückkehren.

Sendetermine im Überblick

Bis 10. Oktober 2025: 18:00 Uhr – „Gefragt – Gejagt“

18:00 Uhr – „Gefragt – Gejagt“ Ab 13. Oktober 2025: 17:10 Uhr – „Gefragt – Gejagt“, 18:00 Uhr – „Wer weiß denn sowas?“

„Wer weiß denn sowas?“ ist eine Produktion von UFA Show & Factual im Auftrag der ARD. Gemeinsam mit „Gefragt – Gejagt“ bildet die Show ab Herbst 2025 das neue Vorabend-Doppel im Ersten – und bringt damit gleich zwei Quizklassiker zurück ins Rampenlicht.