Das Warten hat ein Ende: Die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ meldet sich im Herbst mit neuen Folgen zurück. Ab Oktober läuft das Format wieder im Ersten – und das in einer neuen Kombination.
Seit 2015 begeistert „Wer weiß denn sowas??“ das Publikum mit schrägen Fragen und witzigen Antworten. Moderator Kai Pflaume führt durch die Sendung, in der Prominente gemeinsam mit den Teamkapitänen um richtige Lösungen kämpfen. Das Besondere: Auch das Studiopublikum wird ins Quiz eingebunden und kann am Ende bares Geld gewinnen.