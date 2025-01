Wann läuft Rote Rosen und Sturm der Liebe wieder?

Fans der beliebten ARD-Serien "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" müssen sich in dieser Woche auf eine kleine Zwangspause einstellen. Aufgrund umfangreicher Übertragungen des Wintersports entfallen die gewohnten Sendezeiten ab heute, Mittwoch, dem 15. Januar 2025, sowie an Donnerstag, dem 16. Januar 2025, und Freitag, dem 17. Januar 2025. Stattdessen stehen spannende Wettkämpfe im Biathlon, Snowboard, Langlauf und Freestyle-Skifahren im Fokus des Programms.

Wintersport statt Serien

Bereits am Mittwoch, den 15. Januar 2025, wird der Sendeplatz von "Sturm der Liebe" (15:10 Uhr) und "Rote Rosen" (14:10 Uhr) durch Wintersport-Highlights ersetzt. Die Sportschau zeigt unter anderem den Biathlon-Weltcup aus Ruhpolding sowie den Snowboard-Weltcup im Parallelslalom. Auch an Donnerstag und Freitag bleibt der Sendeplan wintersportlastig mit Übertragungen wie dem Ski-Weltcup in Wengen und der Biathlon-Staffel der Männer.

Wann geht es weiter?

Die gute Nachricht für Serienliebhaber: Ab Montag, dem 20. Januar 2025, kehren "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" wie gewohnt auf die Bildschirme zurück. "Rote Rosen" wird um 14:10 Uhr ausgestrahlt, gefolgt von "Sturm der Liebe" um 15:10 Uhr. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, die spannenden Geschichten in der gewohnten Reihenfolge weiterzuverfolgen.

Fazit

Obwohl der Wintersport kurzfristig das Nachmittagsprogramm der ARD übernimmt, müssen Fans von "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" nicht lange auf ihre Lieblingsserien verzichten. Ab Montag wird der Alltag wieder von den bewegenden Geschichten aus Lüneburg und dem Hotel "Fürstenhof" bestimmt.