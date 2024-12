Wann übernimmt William? : Der Prinz bereitet sich auf den Thron vor

Die Krebserkrankungen von König Charles und Prinzessin Kate stellen das britische Königshaus vor große Herausforderungen. William und Kate könnten nun schneller als erwartet in ihre künftigen Rollen schlüpfen müssen.

Prinz William (42) und seine Frau, Prinzessin Kate (42), stehen möglicherweise vor einer historischen Zäsur: Das Thronfolgerpaar könnte deutlich früher als erwartet die britische Krone übernehmen. Wie die renommierte Royal-Biografin Sally Bedell Smith dem US-Magazin "People" verriet, bereiten sich die beiden bereits intensiv auf ihre künftigen Rollen als König und Königin vor.

"Obwohl der König seine Pflichten mit typischer Entschlossenheit wahrnimmt, musste er während seiner Krebsbehandlung Einschränkungen akzeptieren", erklärte Smith. Als Folge davon übernehme William bereits jetzt mehr Verantwortung.

Ein Jahr voller Schicksalsschläge

Für die königliche Familie war das vergangene Jahr von schweren gesundheitlichen Rückschlägen geprägt. Im Februar 2024 wurde bei König Charles, nur neun Monate nach seiner Krönung, eine Krebserkrankung diagnostiziert. Die Nachricht erschütterte das Land.

Auch seine Schwiegertochter Kate durchlebte in den vergangenen Monaten eine schwere Zeit. Nach einem zunächst als "geplante Bauch-OP" kommunizierten Eingriff im Januar folgte im März die erschütternde Nachricht: Auch die Prinzessin von Wales ist an Krebs erkrankt und muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Im September gab sie mit einer persönlichen Videobotschaft bekannt, dass ihre Krebsbehandlung beendet ist.

"Die Ruhe vor dem Sturm" - und der Besuch in Paris

Ein Palast-Insider beschreibt die aktuelle Situation gegenüber dem US-Magazin als "Ruhe vor dem Sturm". William und Kate seien die nächsten in der Reihe für den Job ihres Lebens, und natürlich habe Kates Gesundheit Vorrang, aber die Pause habe auch "jedem erlaubt, einen Schritt zurückzutreten und herauszufinden, was im Moment wichtig ist".

Dass William sich bereits jetzt auf seine künftige Rolle vorbereitet, zeigte sich vor wenigen Tagen bei der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Der Prinz vertrat dort seinen Vater - ein deutliches Zeichen für den schrittweisen Übergang der Verantwortlichkeiten.

Auch Kate konnte nach Abschluss ihrer Chemo wieder öffentlich auftreten. Beim vorweihnachtlichen Gottesdienst "Together at Christmas" in der Westminster Abbey zeigte sie sich vergangene Woche gemeinsam mit ihrer Familie.