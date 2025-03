Bereits zum 7. Mal testen Pärchen ohne TV-Erfahrung ihre Liebe bei „Temptation Island“. Nun wissen wir endlich, wann es losgeht. Alle Infos zur Show.

Temptation Island, Staffel 7: Wann geht es los?

Startschuss der 1. Folge ist am Donnerstag, den 20. März 2025. Die Folgen werden immer wöchentlich ausgestrahlt.

Wo kann man „Temptation Island“ schauen?

Alle Staffeln von „Temptation Island“ finden Sie auf der Streaming-Plattform RTL+. Auch die 7. Staffel wird dort veröffentlicht. Hier geht’s direkt zum Angebot:

ANZEIGE

Wie viele Folgen wird die 7. Staffel haben?

Seit der 3. Staffel besteht die Show aus 12 Folgen plus Wiedersehensfolge. Die Sendetermine sind dann wie folgt:

Folge: 20. März Folge: 27. März Folge: 3. April Folge: 10. April Folge: 17. April Folge: 24. April Folge: 1. Mai Folge: 8. Mai Folge: 15. Mai Folge: 22. Mai Folge: 29. Mai Folge: 5. Juni Folge (Wiedersehen): 12. Juni

Welche Paare sind bei der 7. Staffel von „Temptation Island“ mit dabei?

Kevin & Danka (seit Mai 2022 ein Paar)

Hillary & Jamy (seit August 2021 ein Paar)

Enrico & Saskia (seit Mai 2015 ein Paar)

Raffaela & Jeremy (seit April 2020 ein Paar)

Darum geht es in „Temptation Island“

In „Temptation Island“ stellen Paare ihre Beziehung auf die Probe. Getrennt voneinander verbringen sie Zeit in einer Villa – die Frauen mit attraktiven Single-Männern, die Männer mit verführerischen Single-Frauen. Während der Versuchungstest läuft, müssen die Paare zeigen, wie stark ihr Vertrauen und ihre Liebe wirklich sind. Am Ende steht die Frage: Bleiben sie zusammen oder zerbricht die Beziehung an den Versuchungen?