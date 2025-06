Diese Stars stehen schon fest Auch Patricia Blanco zieht in die "Villa der Versuchung"

Auch Patricia Blanco wagt sich in die "Villa der Versuchung"! In der Sat.1-Show müssen Promis auf Luxus verzichten - und genau das dürfte für die Tochter von Roberto Blanco zur echten Herausforderung werden. "Sparen ist nicht so meins", gibt sie zu.