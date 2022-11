1 Die Jubiläumsstaffel von „Promi Big Brother“ wird eine Winter-Edition sein. Foto: monticello / shutterstock.com

Die 10. Staffel von „Promi Big Brother“ startet bald in der Winter-Edition. Wann die Reality-TV-Show beginnt, wo Sie Tickets bekommen können und alles rund um die Kandidaten, erfahren Sie in diesem Artikel.















Link kopiert

Seit 2013 läuft die Promi-Version von „Big Brother“ im deutschen Fernsehen. Während die Show in der Vergangenheit im Sommer ausgestrahlt wurde, dürfen sich die Zuschauer diesen Winter auf den „TV-Container“ freuen. Wir verraten alle bisherigen Infos.

Wann fängt „Promi Big Brother“ 2022 an?

Die 10. Staffel von Promi Big Brother startet mit der Liveshow am Freitag, den 18. November 2022 um 20:15 Uhr auf Sat. 1. Während die bisherigen Staffeln immer im Sommer ausgestrahlt wurden, gibt es zur Jubiläumsstaffel eine Winter-Edition.

Promi Big Brother 2022: Sendetermine und Übertragung

Für die diesjährige Staffel sind bereits 14 Folgen angekündigt. Ausgestrahlt wird die Show täglich um 22:15 Uhr auf Sat. 1 sowie in der Mediathek Joyn. Dort können Sie die Folgen live anschauen oder auch nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen (Hier geht's zu "Promi Big Brother" auf Joyn) . Ob es mehr Folgen gibt, ist bisher noch unklar. Da die letzten beiden Staffeln jeweils 22 Folgen beinhalteten, ist es durchaus möglich, dass die Produktion daran anknüpft.

So funktioniert „Promi Big Brother“

Für einen bestimmten Zeitraum werden verschiedene Promis in ein umfunktioniertes Studio gebracht, das einem Wohnbereich (der sogenannte „Container“) gleicht. Hier müssen die Promis den Anweisungen der Produktion, in diesem Fall dem „Big Brother“ folgen. In die Tagesabläufe werden Wettbewerbe oder Aufgaben integriert, welche die Promis lösen müssen. Die Reality-Show wird über den gesamten Zeitraum von Kameras begleitet und die Teilnehmer sind mit Mikrofonen ausgestattet. Der Wohnbereich ist in zwei Teile aufgegliedert, in einen „luxuriösen“ und einen „armen“ Bereich. Wer wann in welchem Bereich leben muss, hängt von Zuschauervotings, der Regie und den Promis selbst ab.

In der letzten Showwoche nominiert jeder Promi täglich 2 Teilnehmer, die die Villa verlassen sollen. Per Zuschauervoting wird dann anhand der Nominierungsliste entschieden, welcher Promi die Villa verlassen muss. Im Finale stehen meistens 4 bis 5 Promis. Der letzte Verbleibende geht als Sieger der Staffel hervor.

Wer geht ins Big Brother Haus 2022? - Die Kandidaten

Weder die Produktion noch der Sender Sat. 1 gaben bisher bekannt, welche Promis dieses Jahr in den TV-Container einziehen werden (1). Es bleibt also spannend bis zum Start.

Das sind die Gewinner der bisherigen Staffeln

Aus den Staffeln 1 – 9 gingen folgende Promis als Gewinner heraus:

Staffel 1 (2013): Jenny Elvers (Schauspielerin und Moderatorin)

Staffel 2 (2014): Aaron Troschke (Teilnehmer bei „Wer wird Millionär“ und YouTube-Comedian)

Staffel 3 (2015): David Odonkor (Ex-Fußball-Nationalspieler)

Staffel 4 (2016): Benjamin Tewaag (Schauspieler, Sohn von Uschi Glas)

Staffel 5 (2017): Jens Hilbert (Unternehmer und Reality-TV-Darsteller)

Staffel 6 (2018): Silvia Wollny (Reality-TV-Darstellerin)

Staffel 7 (2019): Janine Pink (Laiendarstellerin)

Staffel 8 (2020): Werner Hansch (Sportreporter)

Staffel 9 (2021): Melanie Müller (Partysängerin und Reality-TV-Star)

So kommen Sie an Tickets für „Promi Big Brother“ 2022

Für die bisher angekündigten 14 Live-Shows können Sie bereits Tickets für jeweils 15 € kaufen. Einige Shows sind bereits ausverkauft. Zu den Tickets kommen Sie hier: Tickets für „Promi Big Brother“ 2022 kaufen. Sollten noch mehr Folgen gedreht werden, wird demnach auch mehr Tickets verfügbar sein.

Wer übernimmt die Moderation von „Promi Big Brother“ 2022?

Seit Staffel 6 übernehmen Jochen Schropp (moderiert bereits seit Staffel 2) und Marlene Lufen die Moderation für „Promi Big Brother“. Auch in der 10. Staffel dürfen sich die Zuschauer über das Moderationsduo freuen.