Let’s Dance geht wieder los! Wann die Show anfängt, wo Sie das Ganze verfolgen können und welche Promis teilnehmen, erfahren Sie hier.















Seit 2006 begeistert „Let’s Dance“ die Fernsehzuschauer. 2022 lief bereits Staffel 15. Dieses Jahr geht es also mit der 16. Staffel in die nächste Runde um den Let’s-Dance-Titel. In den Live-Shows entscheiden die Jury und die Zuschauer, welche Tanzpaare (bestehend aus einem Promi und einem Profitänzer) in die nächste Runde kommen und wer die Show verlassen muss.

Wann fängt „Let’s Dance“ 2023 an

Start der 16. Staffel von „Let’s Dance“ ist am Freitag, den 17. Februar 2023 mit der Kennenlernshow, in der die Promis erfahren, mit welchem Profitänzer sie die Show bestreiten werden. Ausgestrahlt wird die Show in der Regel jeden Freitag zur Primetime (20:15 Uhr) in 13 Folgen.

TV-Übertragung & Stream von „Let’s Dance“

Im TV können Sie die Show auf RTL mitverfolgen und falls Sie unterwegs sind, können Sie die Show bei RTL+ auch im Livestream anschauen (zum RTL-Livestream). Sollten Sie eine Show verpasst haben, können Sie diese auf RTL+ streamen, sofern Sie ein Abo abgeschlossen haben. Hier können Sie auch die Folgen der Staffeln 4 bis 15 nochmals anschauen. Hier geht’s zu Let’s Dance bei RTL+.

Kandidaten: Diese Promis nehmen an „Let’s Dance“ 2023 teil

In der 16. Staffel von „Let’s Dance“ sind 14 Promis mit von der Partie:

Abdelkarim (Komiker, Kabarettist und Fernsehmoderator)

Sharon Battiste (Schauspielerin und Bachelorette 2022)

Julia Beautx (Webvideoproduzentin, Influencerin, Schauspielerin und Sängerin)

Philipp Boy (ehemaliger Kunstturner, VizeWeltmeister)

Anna Ermakowa (Model)

Ali Güngörmüş (Koch und Fernsehkoch)

Chryssanthi Kavazi (Schauspielerin)

Jens „Knossi“ Knossalla (Entertainer, Moderator, Livestreamer, Partyschlagersänger)

Michael Kraus (ehemaliger Handballer, Weltmeister 2007)

Timon Krause (Mentalist)

Sally Özcan (Unternehmerin, Webvideoproduzentin, Foodbloggerin und Autorin)

Alex Mariah Peter (Model)

Natalia Yegorova (Sängerin, Aktivistin, ehemaliges Model)

Younes Zarou (Webvideoproduzent und Influcenter)

Jury & Moderation in der 16. Staffel

Bereits seit Staffel 1 mit von der Partie ist der ehemalige Profitänzer Joachim Llambi. Tänzerin und Tanztrainerin Motsi Mabuse (seit Staffel 4 dabei) und Choreograf und Model Jorge Gonzales (seit Staffel 6 dabei) komplettieren die Jury. Moderiert wird die 16. Staffel von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Die Gewinner der letzten Staffeln

Diese Stars haben bereits bei „Let’s Dance“ gewonnen:

Staffel 1: Wayne Carpendale

Staffel 2: Susan Sideropoulos

Staffel 3: Sophia Thomalla

Staffel 4: Maite Kelly

Staffel 5: Magdalena Brzeska

Staffel 6: Manuel Cortez

Staffel 7: Alexander Klaws

Staffel 8: Hans Sarpei

Staffel 9: Victoria Swarovski

Staffel 10: Gil Ofarim

Staffel 11: Ingolf Lück

Staffel 12: Pascal Hens

Staffel 13: Lili PaulRoncalli

Staffel 14: Rúrik Gíslason

Staffel 15: René Casselly

Drehort: Hier finden die Liveshows von „Let’s Dance“ statt

Let’s Dance findet in den MMC Studios in Köln im Stadtteil Ossendorf statt. Das Mindestalter für den Einlass beträgt 16 Jahre. Aktuell sind keine Tickets verfügbar, bei tvtickets.de können Sie sich regelmäßig über Updates informieren.