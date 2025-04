Wann die 6. Staffel von „Ex on the Beach“ startet und alle Infos zu den Kandidaten, lesen Sie im Artikel.

Nachdem der Cast der von „Ex on the Beach“ 2025 bereits veröffentlicht wurde, steht nun auch das Startdatum fest. Außerdem dürfen sich die Zuschauer auch eine Neuerung freuen.

Wann startet „Ex on the Beach“ 2025?

Die 6. Staffel von „Ex on the Beach“ 2025 startet am Montag, dem 5. Mai, mit der ersten beiden Folgen. Danach erscheint wöchentlich eine neue Doppelfolge.

Wie viele Folgen wird es dieses Jahr bei „Ex on the Beach“ geben?

Die 6. Staffel umfasst 18 Folgen – das heißt: 9 Wochen voller Spannung, Drama und Emotionen.

Wo kann man die 6. Staffel von „Ex on the Beach“ schauen?

Wie alle bisherigen Staffeln wird auch die neue Staffel auf RTL+ verfügbar sein.

„Ex on the Beach“ 2025: Die Sendetermine im Überblick

Die Sendetermine für die 6. Staffel von „Ex on the Beach“:

1. und 2. Folge: 5. Mai

3. und 4. Folge: 12. Mai

5. und 6. Folge: 19. Mai

7. und 8. Folge: 26. Mai

9. und 10. Folge: 2. Juni

11. und 12. Folge: 9. Juni

13. und 14. Folge: 16. Juni

15. und 16. Folge: 23. Juni

17. und 18. Folge: 30. Juni

Welche Kandidaten sind bei der 6. Staffel dabei?

Insgesamt sind 26 Kandidaten bei „Ex on the Beach“ 2025 dabei. Darunter befinden sich erstmals auch 2 Paare, die sich der Konfrontation mit Ex-Partnern stellen. Hier finden Sie alle Teilnehmer im Überblick: Das sind die Kandidaten von „Ex on the Beach“ 2025.

Um was geht es bei „Ex on the Beach“?

Bei „Ex on the Beach“ handelt es sich um eine Reality-TV-Show, in der Singles auf der Suche nach Liebe in eine traumhafte Strandvilla einziehen – doch der Frieden ist nur von kurzer Dauer. Nach und nach tauchen ihre Ex-Partner auf und ziehen ebenfalls ein. Das sorgt für Drama, Eifersucht, alte Konflikte und manchmal auch für ein Liebes-Comeback. Ziel der Show ist es, herauszufinden, ob die Singles wirklich bereit für etwas Neues sind – oder ob alte Gefühle wieder aufflammen.