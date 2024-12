Darts ist längst kein Kneipensport mehr. Auch in Deutschland hat sich der Wettkampf an der Scheibe in den vergangenen Jahren mehr und mehr als massentauglich erwiesen. Immer um Weihnachten herum findet die Weltmeisterschaft statt – und lockt auch Millionen Deutsche vor den Fernseher.

In diesem Jahr beginnt die Darts-WM am 15. Dezember, ab dann fliegen die Pfeile im Londoner Alexandra Palace. 96 Spieler wollen ins Finale am 3. Januar. Insgesamt geht es um etwas mehr als 2,9 Millionen Euro Preisgeld, das die Professional Darts Corporation (PDC) ausschüttet.

Darts WM 2024: Wer überträgt die Partien (TV, Stream, live)

Wie in den vergangenen Jahren übertragen der Spartensender Sport1 und der Streaminganbieter DAZN live aus London. DAZN überträgt alle Spiele, allerdings ist das Angebot kostenpflichtig. Sport1 ist frei empfangbar, dort wird der überwiegende Teil der Partien zu sehen sein. Beide Sender haben auch ein Streaming-Angebot. Die Übertragungen werden normalerweise zu den Nachmittags-Sessions und den Abend-Sessions gestartet.

Das wichtigste zur Darts-WM im Überblick:

PDC World Darts Championship 2025

Start: 15. Dezember 2024

Ende: 3. Januar 2025

Austragungsort: Alexander Palace (London, England)

Übertragung im Free-TV: Sport1

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Livestream: Sport1, Joyn, DAZN

Darts-WM: Welche deutschen Spieler sind dabei?

Erstmals sind sechs deutsche Darts-Profis bei der WM dabei – und die haben durchaus machbare Aufgaben zum Auftakt vor sich. Im deutschen Sextett findet sich auch ein Profispieler aus der Region Stuttgart: Kai Gotthardt wird bei der diesjährigen WM als erster Deutscher ins Turnier eingreifen. Bei seinem Debüt auf der größten Bühne des Sports ist der 29-Jährige aus Esslingen schon am 16. Dezember gegen den Schotten Alan Soutar gefordert (13.30 Uhr), er ist damit bereits am zweiten Turniertag im Einsatz.

Ricardo Pietreczko (Hannover) wirft seine ersten Pfeile am 17. Dezember ab 20 Uhr. In der ersten Runde muss er gegen den Chinesen Zong Xiaochen ran. Gabriel Clemens (Saarwellingen), Halbfinalist von 2023, ist erst am 19. Dezember (ab 13.30 Uhr) - wie Schindler schon in der zweiten Runde - gegen Niels Zonneveld (Niederlande) oder Robert Owen (Wales) an der Reihe. Am Abend des gleichen Tages trifft Deutschlands zweiter Debütant Niko Springer auf den Engländer Scott Williams, Halbfinalist des vergangenen Jahres. In Runde zwei würde auf Springer sogar der frühere Weltmeister Rob Cross (England) warten.

Der Kölner Florian Hempel muss bei seiner vierten WM-Teilnahme dann am 20. Dezember gegen den Niederländer Jeffrey De Zwaan (ab 20 Uhr) bestehen. Bislang schaffte er es maximal bis in die dritte Runde (2022 und 2024). Als letzter Deutscher startet Martin Schindler. Die deutsche Nummer eins bekommt es am 22. Dezember (20 Uhr) mit dem Sieger der Erstrundenpartie zwischen Callan Rydz (England) und Romeo Grbavac (Kroatien) zu tun.

Der Esslinger Kai Gotthardt startet erstmals im Alley Palley Foto: DC Europe/Felix Höfer

Die Erstrundenpartien der deutschen Teilnehmer im Überblick:

Kai Gotthardt – Alan Soutar (16. Dezember/13.30 Uhr)

Ricardo Pietreczko – Xiaochen Zong (17. Dezember/20 Uhr)

Gabriel Clemens – Niels Zonneveld/Robert Owen (19. Dezember/13.30 Uhr)

Niko Springer – Scott Williams (19. Dezember/ab 20 Uhr)

Florian Hempel – Jeffrey De Zwaan (20. Dezember/ab 20 Uhr)

Martin Schindler – Callan Rydz/Romeo Grbavac (22. Dezember/20 Uhr)

Darts-WM 2024: Das ist der Modus 2024

Von den 96 Spielern steigen die 32 besten Spieler der PDC Order of Merit – das ist die offizielle Setzliste, die auch über das Preisgeld entscheidet – erst in der zweiten Runde ein. Außerdem dabei sind die 32 besten Spieler der Pro Tour Order of Merit sowie 32 weitere Akteure, die sich über Qualifikationsturniere ein Ticket für die WM gesichert haben.

Bei der WM wird im Set-Modus gespielt, die Anzahl der zu gewinnenden Sätze steigt bis zum Finale. Für einen Satz braucht man drei Legs. Jedes Leg muss mit einem erfolgreichen Wurf in ein Doppelfeld oder mit dem Bullseye beendet werden.

Mit Material von SID.