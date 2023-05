Während die aktuelle Saison noch zwei Spieltage beinhaltet und am 27. Mai 2023 zu Ende geht, ist die Planung der nächsten Saison in vollem Gange. Üblicherweise startet die 1. Bundesliga im August 2023 in die neue Saison.

Wann fängt die Bundesliga-Saison 2023/2024 an?

Die 1. Bundesliga startet mit dem Eröffnungsspiel am 18. August 2023 in die nächste Saison. Am Wochenende vom 18. bis zum 20. August 2023 findet somit der 1. Spieltag statt. Nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember 2023), der gleichzeitig auch der einzige „Englische Woche“-Spieltag ist, geht es in die Winterpause. Diese endet am Wochenende vom 12. Januar 2024. Der 34. und letzte Spieltag ist am 18. Mai 2024.

Lesen Sie auch

Bereits am 28. Juli 2023 startet die Saison der 2. Bundesliga. Die Winterpause beginnt nach dem 17. Spieltag (15. bis 17. Dezember 2023). Weiter geht es am 19. Januar 2024, am 19. Mai 2024 findet dann der letzte Spieltag der 2. Bundesliga statt.

Die genauen Termine für die Bundesliga-Saison 2023/2024

1. Spieltag: 18. bis 20. August 2023

2. Spieltag: 25. bis 27. August 2023

3. Spieltag: 01. bis 03. September 2023

4. Spieltag: 15. bis 17. September 2023

5. Spieltag: 22. bis 24. September 2023

6. Spieltag: 29. bis 01. Oktober 2023

7. Spieltag: 06. bis 08. Oktober 2023

8. Spieltag: 22. bis 22. Oktober 2023

9. Spieltag: 27. bis 29. Oktober 2023

10. Spieltag: 03. bis 05. November 2023

11. Spieltag: 10. bis 12. November 2023

12. Spieltag: 24. bis 16. November 2023

13. Spieltag: 01. bis 03. Dezember 2023

14. Spieltag: 08. bis 10. Dezember 2023

15. Spieltag: 15. bis 17. Dezember 2023

16. Spieltag: 19. bis 20. Dezember 2023 (Englische Woche)

17. Spieltag: 12. bis 14. Januar 2024

18. Spieltag: 19. bis 21. Januar 2024

19. Spieltag: 26. bis 28. Januar 2024

20. Spieltag: 02. bis 04. Februar 2024

21. Spieltag: 09. bis 11. Februar 2024

22. Spieltag: 16. bis 18. Februar 2024

23. Spieltag: 23. bis 25. Februar 2024

24. Spieltag: 01. bis 03. März 2024

25. Spieltag: 08. bis 10. März 2024

26. Spieltag: 15. bis 17. März 2024

27. Spieltag: 30. bis 31. März 2024

28. Spieltag: 05. bis 07. April 2024

29. Spieltag: 12. bis 14. April 2024

30. Spieltag: 19. bis 21. April 2024

31. Spieltag: 26. bis 28. April 2024

32. Spieltag: 03. bis 05. Mai 2024

33. Spieltag: 10. bis 12. Mai 2024

34. Spieltag: 18. Mai 2024

Wer spielt im Eröffnungsspiel?

Das Eröffnungsspiel der 1. Bundesliga am Freitag erhält der Titelverteidiger. Die genauen Paarungen werden kurz vor der Saison bekanntgegeben.

Wann findet der Supercup statt?

Der Supercup, bei dem der Deutsche Meister und der DFB-Pokalsieger aufeinandertreffen, findet am 12. August 2023 statt. Am selben Wochenende startet der DFB-Pokal mit der 1. Runde. Das Finale des DFB-Pokals findet am 25. Mai 2024 im Olympiastadion in Berlin statt.