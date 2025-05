Nachdem im vergangenen Jahr erstmals zwei Bachelors gleichzeitig um die Herzen der Kandidatinnen buhlten, gehen auch in dieser Staffel wieder zwei Junggesellen auf die Suche nach der großen Liebe.

Wann startet „Die Bachelors“ 2025?

Auf RTL startet die diesjährige Staffel von „Die Bachelors“ am 18. Juni um 20:15 Uhr. Mit einem RTL+-Abo können Sie jede Folge bereits eine Woche früher streamen. Die 1. Folge wird hier ab dem 11. Juni verfügbar sein.

Wie viele Folgen wird es geben?

Insgesamt wird es 10 Folgen von „Die Bachelors“ 2025 geben.

„Die Bachelors“ 2025: Die Sendetermine im Überblick

RTL um 20:15 Uhr:

Folge: 18. Juni Folge: 25. Juni Folge: 2. Juli Folge: 9. Juli Folge: 16. Juli Folge: 23. Juli Folge: 30. Juli Folge: 6. August Folge: 13. August Folge: 20. August

RTL+ um 20:15 Uhr:

Folge: 11. Juni Folge: 18. Juni Folge: 25. Juni Folge: 2. Juli Folge: 9. Juli Folge: 16. Juli Folge: 23. Juli Folge: 30. Juli Folge: 6. August Folge: 13. August

Das sind die Bachelors 2025

Martin Braun aus Köln (35 Jahre alt, Versicherungs- und Finanzanlagefachmann)

Der zweifache Vater liebt seine Rolle als Papa und ist nun bereit für ein neues Kapitel. Nach 3,5 Jahren als Single möchte Martin sich wieder verlieben und kann sich mit der richtigen Partnerin sogar weiteren Familienzuwachs vorstellen. Er beschreibt sich selbst als hilfsbereit, sportbegeistert und abenteuerlustig.

Felix Stein aus Berlin (32 Jahre alt, Fotograf und Creator für Sportler und Personalities)

Der charmante und humorvolle Berliner hat sich mit seiner Spezialisierung auf Athleten und Sportmarken einen Traum erfüllt. Der Fußballfan überzeugt mit Charme, Witz und Kreativität – bei ihm wird es garantiert nie langweilig. Seit 5 Jahren ist Felix Single, aus seiner letzten Beziehung stammt sein kleiner Sohn.

Felix Stein (l.) und Martin Braun. Foto: RTL

Um was geht es bei „Die Bachelors“?

Bei „Die Bachelors“ handelt es sich um eine deutsche Dating-Show, die auf RTL ausgestrahlt wird. Das Format basiert auf der Idee, dass 2 attraktive, alleinstehende Männer – die Bachelors – eine Gruppe von Single-Frauen kennenlernen. Über mehrere Wochen hinweg finden romantische Dates, Gruppenausflüge und Einzelgespräche statt. Dabei geht es darum, wer am besten zum Bachelor passt und mit wem sich eine Beziehung entwickeln könnte. Die Frauen erhalten regelmäßig Rosen – wer keine bekommt, muss die Show verlassen.

Im Laufe der Staffel werden die Beziehungen intensiver, es kommt zu gegenseitigen Besuchen in den Heimatorten, und am Ende steht die Entscheidung: Für wen entscheidet sich der Bachelor? In den letzten Jahren hat sich das Konzept leicht verändert – beispielsweise gab es Staffeln mit zwei Bachelors parallel, was zu mehr Konkurrenz und emotionalen Verwicklungen führte. Ziel der Sendung ist es, echte Liebe zu finden, auch wenn es am Ende oft nur bei einer TV-Romanze bleibt.