Lange mussten sich die Zuschauer gedulden, doch jetzt steht fest: Die 6. Staffel von „Are You The One?“ startet schon bald! Was Sie wissen müssen.

„Are You The One?“ geht in die 6. Staffel. Schon seit Ende letzten Jahres warten Reality-TV-Fans sehnsüchtig auf die neue Staffel. Im Februar ist es nun endlich so weit.

Wann startet die 6. Staffel von „Are You The One?“

Los geht es mit den ersten beiden Folgen am Dienstag, den 4. Februar 2025. Ab da werden dann jede Woche 2 Folgen bzw. eine Doppelfolge veröffentlicht.

Wo kann man „Are You The One?“ schauen?

Die Staffeln 1 bis 5 sowie auch die 6. Staffel können Sie auf RTL+ mit einem Abo streamen. Auch die Staffeln von „Are You The One? – Realitystars in Love“ finden Sie auf der Plattform.

Wie viele Folgen wird es geben?

Insgesamt wird es 21 Folgen plus ein Wiedersehen geben. Die ersten 20 Folgen werden in Doppelfolgen ausgestrahlt. Sowohl die 21. als auch die Wiedersehensfolge werden als einzelne Episoden im wöchentlichen Abstand ausgestrahlt.

Die Sendetermine von „Are You The One?“ (Staffel 6) im Überblick

Folge 1 und 2: 4. Februar 2025

Folge 3 und 4: 11. Februar 2025

Folge 5 und 6: 18. Februar 2025

Folge 7 und 8: 25. Februar 2025

Folge 9 und 10: 4. März 2025

Folge 11 und 12: 11. März 2025

Folge 13 und 14: 18. März 2025

Folge 15 und 16: 25. März 2025

Folge 17 und 18: 1. April 2025

Folge 19 und 20: 8. April 2025

Folge 21: 15. April 2025

Folge 22 (Wiedersehen): 22. April 2025

Das sind die Kandidaten der 6. Staffel von „Are You The One?“

Diese 21 Singles nehmen an der 6. Staffel von „Are You The One?“ teil:

Anna, 24 Jahre alt, Studentin aus Köln (Instagram: annaoliviax)

Camelia, 29 Jahre alt, Influencerin aus München (Instagram: minicuta)

Chiara, 24 Jahre alt, Immobilienkauffrau aus Neuss (Instagram: ciiaraa__)

Deisy, 26 Jahre alt, Friseurin aus Düsseldorf (Instagram: yve.dye)

Ina, 30 Jahre alt, Tattoo und Make-Up-Artist aus Bielefeld (Instagram: ina.kina)

Joanna, 26 Jahre alt, Store Managerin aus Stuttgart (Instagram: majol1e)

Nadja, 25 Jahre alt, Studentin und DJ aus Stuttgart (Instagram: nnadjavi)

Nasti, 27 Jahre alt, Amtsassistentin aus Kiel (Instagram: naasssstiiii)

Selina, 23 Jahre alt, Bürokauffrau aus Nürnberg (Instagram: selina_mercy)

Sophia, 23 Jahre alt, Abbuchungsmanagerin (Instagram: sophiakowski)

Tori, 24 Jahre alt, Content Creatorin aus Bierutów, Polen (Instagram: torisback)

Danish, 27 Jahre alt, Sales Manager aus Garbsen (Instagram: danish.jsk)

Dino, 29 Jahre alt, selbstständig aus München (Instagram: 1meter9zig)

Dion, 25 Jahre alt, Großhandelskaufmann aus Pfungstadt (Instagram: dion_brwn)

Enes, 23 Jahre alt, BWL-Student aus Hamburg (Instagram: enesfuturo)

Josh, 28 Jahre alt, Influencer und Musiker aus Monaco (Instagram: joshstanleymc)

Joshua, 24 Jahre alt, Student aus Aachen (Instagram: joshua.gymafii)

Kaan, 29 Jahre alt, Barkeeper aus Hürth (Instagram: kaan__os)

Levin, 25 Jahre alt, Physiotherapeut aus Karlsruhe (Instagram: werlevin)

Sinan, 30 Jahre alt, Sales Manager und gelernter Modeberater aus Berlin (Instagram: sinansmile_)

Tano, 23 Jahre alt, Maschinenführer aus Siegen (Instagram: tanoitaa21)

Darum geht es bei „Are You The One?“

„Are You The One?“ ist eine Reality-Dating-Show, bei der Singles in einer Villa zusammenleben und versuchen, ihren „Perfect Match“ zu finden. Das Konzept basiert darauf, dass die Teilnehmer vorab als ideal zueinander passend ausgewählt wurden, ohne dass sie selbst davon wissen. Ziel der Show ist es, diese Paare durch Kennenlernen, Gespräche und gemeinsame Aktivitäten zu identifizieren.

Die Teilnehmer haben in jeder Folge die Möglichkeit, in sogenannten Matching Nights ihre Vermutungen zu äußern. Dabei setzen sie sich in Paaren zusammen und hoffen, dass das Lichtsignal am Ende zeigt, wie viele Matches korrekt sind – allerdings ohne zu wissen, welche. Im Laufe der Show müssen sie durch Strategie und Teamarbeit ihre Matches richtig zusammenstellen. Gelingt dies innerhalb einer vorgegebenen Anzahl von Runden, gewinnen sie gemeinsam eine hohe Geldsumme.

Neben der Suche nach dem perfekten Partner sorgt auch Drama, Eifersucht und Romantik für Unterhaltung, was die Show bei einem breiten Publikum so beliebt macht.