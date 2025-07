Are You The One? – Realitystars in Love 2025

1 Moderatorin Sophia Thomalla. Foto: RTL / Frank Beer

Wann die 5. Staffel von „Are You The One? – Realitystars in Love“ ausgestrahlt wird, lesen Sie im Artikel.











Das Liebesabenteuer geht in die nächste Runde: In zwei Wochen startet die fünfte Staffel von „Are You The One? – Realitystars in Love“. Mit neuen Gesichtern, alten Bekannten und jeder Menge Drama verspricht die neue Staffel wieder pures Trash-TV vom Feinsten.