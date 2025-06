1 Nach dem Aus gegen Portugal bleibt dem DFB-Team um Leon Goretzka nur noch das Spiel um Platz drei. Foto: imago/Hartenfelser

Im Halbfinale gegen Portugal verliert die deutsche Nationalmannschaft mit 1:2 und verpasst damit das Finale der Nations League. Nun spielt die DFB-Elf noch um Platz Drei.











Die deutsche Nationalmannschaft hat im Final Four der Nations League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Im Halbfinale in München unterlag das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 1:2 gegen Portugal – der Traum vom ersten Titel in diesem Wettbewerb ist damit geplatzt.