1 Auch im zweiten Teil von "The Batman" wird wieder Robert Pattinson in den Fledermaus-Anzug schlüpfen. Foto: © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Nach mehreren Verzögerungen gibt es endlich gute Nachrichten für Batman-Fans: Regisseur Matt Reeves hat das Drehbuch zu "The Batman 2" fertiggestellt. Der Kinostart ist für Oktober 2027 geplant.











Nach monatelangem Warten gibt es positive Neuigkeiten zur Fortsetzung von "The Batman". Regisseur und Drehbuchautor Matt Reeves (59) teilte am Freitag ein Foto des vollendeten Skripts auf Instagram und sorgte damit für Jubel in der Fangemeinschaft.