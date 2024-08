Die Herbstferien in Deutschland variieren je nach Bundesland, was für viele Familien wichtig ist, um ihren Urlaub zu planen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Herbstferien 2024 in den einzelnen Bundesländern sowie eine kurze Erklärung zu den flexibel einsetzbaren Ferientagen, die den Schulen zur Verfügung stehen.

Herbstferien 2024 nach Bundesland

Baden-Württemberg: 28.10.2024 - 30.10.2024

In Baden-Württemberg beginnen die Herbstferien am Montag, dem 28.10.2024 und enden am Mittwoch, dem 30.10.2024. Der Reformationstag, der auf Donnerstag, 31.10.2024 fällt, ist ebenfalls frei.

Bayern: 28.10.2024 - 31.10.2024

In Bayern starten die Herbstferien am Montag, dem 28.10.2024 und enden am Donnerstag, dem 31.10.2024, sodass die Schüler eine kurze, aber erholsame Pause haben.

Berlin: 21.10.2024 - 02.11.2024

Die Herbstferien in Berlin beginnen am Montag, dem 21. Oktober und enden am Samstag, dem 2. November. So können die Berliner Schüler zwei volle Wochen Ferien genießen.

Brandenburg: 21.10.2024 - 02.11.2024

In Brandenburg fallen die Herbstferien ebenfalls auf den Zeitraum vom Montag, dem 21. Oktober bis Samstag, den 2. November.

Bremen: 04.10.2024 - 19.10.2024

Die Herbstferien in Bremen beginnen an einem Freitag, den 4. Oktober und dauern bis Samstag, dem 18. Oktober.

Hamburg: 21.10.2024 - 01.11.2024

In Hamburg starten die Herbstferien am Montag, den 21. Oktober und enden am Freitag, den 1. November, und umfassen damit ebenfalls zwei Wochen.

Hessen: 14.10.2024 - 26.10.2024

In Hessen beginnen die Herbstferien am Montag, den 14. Oktober und enden am Samstag, den 26. Oktober, sodass die Schüler eine Woche und sechs Tage frei haben.

Mecklenburg-Vorpommern: 21.10.2024 - 26.10.2024

Die Herbstferien in Mecklenburg-Vorpommern fallen auf den Zeitraum vom Montag, dem 21. Oktober bis Samstag, dem 26. Oktober. Der 04.10. und 01.11. sind zusätzliche Ferientage.

Niedersachsen: 04.10.2024 - 19.10.2024

In Niedersachsen beginnen die Herbstferien am Freitag, dem 4. Oktober und enden am Samstag, dem 19. Oktober.

Nordrhein-Westfalen: 14.10.2024 - 26.10.2024

Die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen starten am Montag, dem 14. Oktober und enden am Samstag, dem 26. Oktober.

Rheinland-Pfalz: 14.10.2024 - 25.10.2024

In Rheinland-Pfalz dauern die Herbstferien ebenfalls zwei Wochen, von Montag, dem 14. Oktober bis Freitag, dem 25. Oktober.

Saarland: 14.10.2024 - 25.10.2024

Im Saarland beginnen die Herbstferien am Montag, dem 14. Oktober und enden am Freitag, dem 25. Oktober, sodass die Schüler zwei Wochen frei haben.

Sachsen: 07.10.2024 - 19.10.2024

Die Herbstferien in Sachsen starten am Montag, dem 7. Oktober und enden am Samstag, dem 19. Oktober.

Sachsen-Anhalt: 30.09.2024 - 12.10.2024

In Sachsen-Anhalt beginnen die Herbstferien am Montag, dem 30. September und dauern bis Samstag, dem 12. Oktober.

Schleswig-Holstein: 21.10.2024 - 01.11.2024

In Schleswig-Holstein fallen die Herbstferien auf den Zeitraum von Montag, dem 21. Oktober bis Freitag, dem 01. November.

Thüringen: 30.09.2024 - 12.10.2024

In Thüringen beginnen die Herbstferien am Montag, dem 30. September und enden am Freitag, den 18. Oktober.

Alle Ferien nach Bundesländern:

Baden-Württemberg - Bayern - Berlin - Brandenburg - Bremen - Hamburg - Hessen - Mecklemburg-Vorpommern - Niedersachsen - Nordrhein-Westfalen - Rheinland-Pfalz - Saarland - Sachsen - Sachsen-Anhalt - Schleswig-Holstein - Thüringen

Frei bewegliche Ferientage

Zusätzlich zu den festen Ferienterminen haben die Schulen in den Bundesländern oft einige flexibel einsetzbare Ferientage zur Verfügung. Diese Tage können von den Schulen individuell festgelegt werden, um beispielsweise Brückentage zu schaffen oder den Schuljahresverlauf anzupassen. Die genaue Anzahl und die Regeln zur Vergabe dieser Tage unterscheiden sich je nach Bundesland.

