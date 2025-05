1 Der Name leitet sich nicht von dem Tier ab. Foto: Edwin Butter / shutterstock.com

Der Siebenschläfertag wird jedes Jahr am 27. Juni begangen – so auch im Jahr 2025. Bekannt ist dieser Tag vor allem durch alte Bauernregeln, denen zufolge das Wetter rund um den Siebenschläfertag Hinweise auf die kommenden Sommerwochen liefern kann. Doch wie viel Wahrheit steckt dahinter? Und was genau bedeutet dieser Tag aus meteorologischer Sicht?