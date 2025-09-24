Wann platzt der Knoten?: Torlos-Start in Liverpool: Florian Wirtz will cool bleiben

Während dem FC Liverpool ein traumhafter Saisonstart gelingt, läuft es bei Neuzugang Florian Wirtz noch nicht rund. Erste Kritik regt sich. Eine deutsche Vereinsikone macht dem Nationalspieler Mut.
London - Sieben Spiele, eine Vorlage, kein Tor: Florian Wirtz konnte die in ihn gesetzten hohen Erwartungen beim FC Liverpool bisher nicht erfüllen. Während sein Team einen Sieg nach dem anderen einfährt, vernimmt man inzwischen sogar verhaltene Kritik am deutschen Nationalspieler, der im Sommer für die Rekordsumme von 125 Millionen Euro nach England wechselte. Doch Wirtz, der beim Ligapokal-Sieg gegen den FC Southampton (2:1) nicht im Kader stand, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen - was ihm auch Liverpool-Legende Jürgen Klopp empfiehlt.