Am vergangenen Wochenende, dem 19. und 20. April 2025, ging mit WrestleMania 41 das größte WWE-Spektakel des Jahres über die Bühne. An zwei prall gefüllten Abenden wurden insgesamt 14 Matches ausgetragen – darunter mehrere Titelkämpfe. Doch wie geht es nach diesem Wrestling-Highlight weiter?

Nächstes WWE-Event im Mai

Bereits am 10. Mai 2025 steht mit „Backlash“ das nächste große WWE-Event auf dem Programm. Austragungsort ist das traditionsreiche Enterprise Center in St. Louis, Missouri. Für John Cena markiert die Veranstaltung nicht nur seinen ersten Backlash-Auftritt seit 2009, sondern auch seinen letzten vor dem endgültigen Karriereende – ein emotionales Comeback und Abschied zugleich. Auch für Randy Orton dürfte der Abend von besonderer Bedeutung sein: Der 45-Jährige kehrt in seine Heimatstadt zurück, in der er unter anderem Kindheit und Jugend verbracht hat – ein Heimspiel im wahrsten Sinne des Wortes.

Was bisher zu „Backlash“ 2025 bekannt ist

Was ist „Backlash“?

Backlash ist eine jährlich stattfindende Wrestling-Großveranstaltung (Pay-per-View bzw. Premium Live Event) der WWE (World Wrestling Entertainment). Das Event wurde ursprünglich im Jahr 1999 eingeführt und diente traditionell als direktes Nachfolge-Event zu WrestleMania, also dem größten WWE-Spektakel des Jahres.

Der Name „Backlash“ (engl. für „Rückschlag“ oder „Nachwirkung“) ist Programm: Das Event greift oft offene Handlungsstränge und Rivalitäten auf, die bei WrestleMania entweder entstanden sind oder nicht vollständig abgeschlossen wurden. Viele der Matches bei Backlash gelten daher als Rematches oder Fortsetzungen der WrestleMania-Geschichten.

Backlash fand von 1999 bis 2009 jährlich statt, wurde dann pausiert und 2016 im neuen WWE-Kalender wieder eingeführt. Seitdem wurde das Event mehrmals im Jahr platziert, manchmal auch unter dem Namen „WrestleMania Backlash“, um die Nähe zu WrestleMania besonders hervorzuheben.

Heute ist Backlash ein fester Bestandteil des WWE-Eventkalenders im Frühjahr. Es bildet oft den Übergang zwischen den großen Storylines rund um WrestleMania und den weiteren Entwicklungen in den Sommermonaten – etwa zu „Money in the Bank“ oder „SummerSlam“. Es bietet den Superstars die Gelegenheit, sich für Niederlagen zu revanchieren oder neue Titelaspiranten zu etablieren.