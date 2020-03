Polizeieinsatz im Subway in Stuttgart-Mitte Zeugin erhebt schwere Vorwürfe gegen Einsatzkräfte

Ein mutmaßlicher Dieb soll am 8. März in einem Subway in Stuttgart-Mitte randaliert haben. Nach dessen Festnahme erhebt eine Zeugin schwere Vorwürfe gegen die Einsatzkräfte, die sie und ihre Freunde angegriffen und beleidigt haben sollen.